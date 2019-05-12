"Ренн" и "Генгам" не выявили победителя

В рамках 36-го тура французской Лиги 1 "Ренн" сыграл вничью с "Генгамом".

"Ренн" занимает 12-е место, а "Генгам" замыкает турнирную таблицу. Однако напомним, что "Ренн" уже обеспечил себе место в Лиге Европы, как финалист и победитель Кубка Франции.

"Ренн" - "Генгам" 1:1

Голы: Сарр, 15 - 1:0, Менди, 87 - 1:1

"Ренн": Коубек, Ньямси, Да Сильва, Бенсебайни, Зеффан, Леа Силики (Дель Кастийо, 64), Гренье, Бен-Арфа (Желен, 86), Буриго, Сарр (Юханссон, 78), Ньянг.

"Генгам": Кейяр, Ребошу, Икоко, Кербра, Сорбон, Блас, Дидо (Ру, 67), Коко, Фири, До (Менди, 46), Тюрам.

Предупреждения: Буриго (21), Ньямси (23), Блас (33).

Удаление: Ньямси (79).

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