"Ренн" и "Ланс" не выявили победителя в 1-м туре Лиги 1

Теги реннланс

"Ренн" и "Ланс" не выявили победителя в 1-м туре Лиги 1Фото: твиттер "Ренна"

В первом туре французской Лиги 1 "Ренн" сыграл вничью с "Лансом".

"Ренн" - "Ланс" 1:1

Голы: Сулемана, 14 - 1:0, Фофана, 19 - 1:1

"Ренн": Гомис, Траоре, Агерд, Баде, Мелинг, Те, Камавинга (Гирасси, 69), Угошукву (Диуф, 86), Бурижо (Дель Кастийо, 86), Терье (Аблин, 86), Сулемана (Доку, 58).

"Ланс": Лека, Клосс, Фортеш, Ву (Данзо, 86), Бура, Мачадо (Франковски, 66), Какута (Каюзак, 82), Фофана, Дукуре, Банза (Сотока, 65), Ганаго (Жан, 82).

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