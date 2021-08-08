"Ренн" и "Ланс" не выявили победителя в 1-м туре Лиги 1
Фото: твиттер "Ренна"
В первом туре французской Лиги 1 "Ренн" сыграл вничью с "Лансом".
"Ренн" - "Ланс" 1:1
Голы: Сулемана, 14 - 1:0, Фофана, 19 - 1:1
"Ренн": Гомис, Траоре, Агерд, Баде, Мелинг, Те, Камавинга (Гирасси, 69), Угошукву (Диуф, 86), Бурижо (Дель Кастийо, 86), Терье (Аблин, 86), Сулемана (Доку, 58).
"Ланс": Лека, Клосс, Фортеш, Ву (Данзо, 86), Бура, Мачадо (Франковски, 66), Какута (Каюзак, 82), Фофана, Дукуре, Банза (Сотока, 65), Ганаго (Жан, 82).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13