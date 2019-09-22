"Ренн" и "Лилль" победителя не выявили

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"Ренн" и "Лилль" победителя не выявили

В 6-м туре французской Лиги 1 "Ренн" сыграл вничью с "Лиллем".

Теперь "Ренн" занимает 3-е место, а "Лилль" - пятое.

"Ренн" - "Лилль" 1:1

Голы: Иконе, 46 - 0:1, Юну, 68 - 1:1

"Ренн": Менди, Траоре, Желен, Ньяньон, Морель, Те (Леа Силики, 64), Камавинга (Мартен, 77), Дель Кастийо (Юну, 64), Буриго, Рафинья, Ньянг.

"Лилль": Меньян, Рейнилду, Фонте, Габриэл, Челик, Андре, Иконе (Языджи, 86), Луис Араужо (Брадарич, 90), Сумаре (Саншеш, 63), Бамба, Осимхен.

Предупреждения: Рафинья (5), Челик (10), Менди (42).  

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