"Ренн" и "Лион" вышли в полуфинал Кубка Франции, присоединившись к ПСЖ

Завершились два матча 1/4 финала Кубка Франции. Путевки в полуфинал завоевали "Ренн" и "Лион", которые обыграли, соответственно, "Орлеан" и "Кан". Напомним, что ранее в полуфинал вышел ПСЖ.

"Ренн" – "Орлеан" - 2:0 (0:0)

Голы: Буриго, 65 - 1:0, Ньянг, 71 - 2:0

"Ренн": Коубек, Да Сильва, Бенсебайни (Думбия, 76), Траоре, Мешер, Бен-Арфа, Гренье, Буриго (Юну, 79), Андре, Сарр (Лорьянте, 86), Ньянг.

"Лион" – "Кан" - 3:1 (1:0)

Голы: Денайер, 26 - 1:0, Корне, 49 - 2:0, Нинга, 78 - 2:1, Депай, 84 - 3:1

"Лион": Антони Лопеш, Тете, Денайер, Менди, Марсело, Ндомбеле (Какре, 89), Диоп, Корне (Траоре, 65), Тузар, Депай, Дембеле (Терье, 78).

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