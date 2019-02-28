"Ренн" и "Лион" вышли в полуфинал Кубка Франции, присоединившись к ПСЖ
Завершились два матча 1/4 финала Кубка Франции. Путевки в полуфинал завоевали "Ренн" и "Лион", которые обыграли, соответственно, "Орлеан" и "Кан". Напомним, что ранее в полуфинал вышел ПСЖ.
"Ренн" – "Орлеан" - 2:0 (0:0)
Голы: Буриго, 65 - 1:0, Ньянг, 71 - 2:0
"Ренн": Коубек, Да Сильва, Бенсебайни (Думбия, 76), Траоре, Мешер, Бен-Арфа, Гренье, Буриго (Юну, 79), Андре, Сарр (Лорьянте, 86), Ньянг.
"Лион" – "Кан" - 3:1 (1:0)
Голы: Денайер, 26 - 1:0, Корне, 49 - 2:0, Нинга, 78 - 2:1, Депай, 84 - 3:1
"Лион": Антони Лопеш, Тете, Денайер, Менди, Марсело, Ндомбеле (Какре, 89), Диоп, Корне (Траоре, 65), Тузар, Депай, Дембеле (Терье, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|68
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|26
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|26
|41
|6
|Реймс
|26
|41
|7
|Монпелье
|26
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ренн
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|26
|30
|15
|Тулуза
|26
|28
|16
|Монако
|26
|25
|17
|Амьен
|26
|24
|18
|ФК Кан
|26
|20
|19
|Дижон
|25
|20
|20
|Генгам
|26
|18