"Ренн" и "Монпелье" победителя не выявили

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"Ренн" и "Монпелье" победителя не выявили

В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Ренн" сыграл вничью с "Монпелье". "Ренн" в настоящее время занимает 8-е место, а "Монпелье" - шестое.

"Ренн" - "Монпелье" 0:0

"Ренн": Коубек, Мешер, Траоре, Да Сильва (Ньямси, 81), Леа Силики, Буриго, Бен-Арфа, Андре, Гренье, Сарр, Ньянг (Сьебатшо, 69).

"Монпелье": Берто, Конгре, Педру Мендеш, Агиляр, Илтон, Ласн, Молле, Скири, Ле Таллек, Лаборд (Самбия, 81), Делор (Шкулетич, 88).

Предупреждения: Агиляр (41), Да Сильва (50), Илтон (53), Сарр (74).  

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