"Ренн" и "Монпелье" победителя не выявили
В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Ренн" сыграл вничью с "Монпелье". "Ренн" в настоящее время занимает 8-е место, а "Монпелье" - шестое.
"Ренн" - "Монпелье" 0:0
"Ренн": Коубек, Мешер, Траоре, Да Сильва (Ньямси, 81), Леа Силики, Буриго, Бен-Арфа, Андре, Гренье, Сарр, Ньянг (Сьебатшо, 69).
"Монпелье": Берто, Конгре, Педру Мендеш, Агиляр, Илтон, Ласн, Молле, Скири, Ле Таллек, Лаборд (Самбия, 81), Делор (Шкулетич, 88).
Предупреждения: Агиляр (41), Да Сильва (50), Илтон (53), Сарр (74).
Читайте также: За бугор на заработки: 10 легендарных игроков, которые играли в США. Часть первая. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Фиорентина" спасла ничью в матче с "Сампдорией", СПАЛ сыграл вничью с "Болоньей"
-
"Ренн" и "Монпелье" победителя не выявили
-
"Зенит" определился с заменой для Паредеса
-
"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Хаддерсфилдом"
-
"Фрозиноне" - "Аталанта" - 0:5 (обзор)
-
Стало известно, сколько "Шахтер" требует у "Зенита" за Ракицкого
-
Сапата сравнялся с Роналду по забитым мячам в Серии А
-
"Манчестер Сити" - первый клуб, преодолевший отметку в сто голов в этом сезоне
-
Думбия отметился юбилейным голом в чемпионатах
-
Голкипер "Спартака" Ребров заявил о скором возвращении в строй
-
"Аталанта" разгромила "Фрозиноне" благодаря покеру Сапаты
-
Роналду хочет переманить бывшего одноклубника в "Ювентус"
-
Аршавин встретился с детьми от Барановской
-
"Бетис" обыграл "Жирону" в матче 20-го тура чемпионата Испании
-
Молодой нападающий "Чертаново" Пиняев отправился на стажировку в "МЮ"
-
"Барселона" интересуется игроком "Бэйцзин Гоань"
-
1
Моуринью получил приглашение из России
-
1
Алан Ширер пристыдил Салаха
-
"Барселона" - "Леганес": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Испании
-
"Нант" заинтересован в игроке "Марселя"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Сент-Этьен
|20
|36
|4
|Лион
|20
|34
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|19
|31
|7
|Ницца
|21
|31
|8
|Ренн
|20
|29
|9
|Марсель
|19
|28
|10
|Реймс
|21
|28
|11
|Ним
|20
|26
|12
|Бордо
|19
|25
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|20
|23
|15
|Анжер
|19
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14