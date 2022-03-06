"Ренн" и "Нант" добились побед в Лиге 1
Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен
Завершились несколько матчей 27-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу "Ренна", который вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов.
"Ренн" – "Анжер" - 2:0 (1:0)
Голы: Бурижо, 33 - 1:0, Лаборд, 87 - 2:0
"Нант" – "Монпелье" - 2:0 (0:0)
Голы: Коло-Муани, 69 - 1:0, Жеббель, 90 - 2:0
"Бордо" – "Труа" - 0:2 (0:1)
Голы: Пуссен, 28 (автогол) - 0:1, Мотиба, 87 (с пенальти) - 0:2
"Реймс" – "Страсбур" - 1:1 (0:0)
Голы: Белльгард, 69 - 0:1, Каюсте, 84 - 1:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13