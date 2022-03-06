"Ренн" и "Нант" добились побед в Лиге 1

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"Ренн" и "Нант" добились побед в Лиге 1

Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен

Завершились несколько матчей 27-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу "Ренна", который вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов.

"Ренн" – "Анжер" - 2:0 (1:0)
Голы: Бурижо, 33 - 1:0, Лаборд, 87 - 2:0

"Нант" – "Монпелье" - 2:0 (0:0)
Голы: Коло-Муани, 69 - 1:0, Жеббель, 90 - 2:0

"Бордо" – "Труа" - 0:2 (0:1)
Голы: Пуссен, 28 (автогол) - 0:1, Мотиба, 87 (с пенальти) - 0:2

"Реймс" – "Страсбур" - 1:1 (0:0)
Голы: Белльгард, 69 - 0:1, Каюсте, 84 - 1:1

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