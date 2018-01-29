"Ренн" купил нападающего "Вест Хэма"
Форвард лондонского "Вест Хэма" Диафра Сако стал игроком "Ренна", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. 28-летний сенегалец заключил с "красно-чёрными" контракт до лета 2020 года.
Сако выступал за "Вест Хэм" с 2014 года, сыграл 71 матч и забил 24 гола.
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|М
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|4
|Монако
|23
|47
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|Нант
|23
|37
|6
|Ницца
|23
|34
|7
|Монпелье
|23
|31
|8
|Ренн
|23
|31
|9
|Бордо
|23
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|10
|Генгам
|23
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|Дижон
|23
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|12
|Страсбур
|23
|27
|13
|ФК Кан
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|Сент-Этьен
|23
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|25
|16
|Анжер
|23
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|17
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|25
|18
|Труа
|23
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|Тулуза
|23
|23
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|Метц
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