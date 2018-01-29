"Ренн" купил нападающего "Вест Хэма"

Форвард лондонского "Вест Хэма" Диафра Сако стал игроком "Ренна", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. 28-летний сенегалец заключил с "красно-чёрными" контракт до лета 2020 года.

Сако выступал за "Вест Хэм" с 2014 года, сыграл 71 матч и забил 24 гола.

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