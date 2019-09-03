"Ренн" купил Рафинью, оформив 2-й трансфер по стоимости в истории клуба

Полузащитник "Спортинга" Рафинья Диас перешел в "Ренн", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 21 миллиона евро. Трансфер хавбека стал вторым по стоимости в истории клуба. Дороже французы купили только бразильца Лукаса в 2000 году за 21,3 миллиона евро.

Португалец подписал с "Ренном" контракт до лета 2024 года.

22-летний Рафинья выступает за "Спортинг" с 2018 года. Всего за лиссабонский клуб он провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Аваи" и "Виторию Гимарайнш".

Не пропустите: Кейлор Навас перешел в ПСЖ. | http://soccernews.ru