"Ренн" купил Рафинью, оформив 2-й трансфер по стоимости в истории клуба

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"Ренн" купил Рафинью, оформив 2-й трансфер по стоимости в истории клуба

Полузащитник "Спортинга" Рафинья Диас перешел в "Ренн", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 21 миллиона евро. Трансфер хавбека стал вторым по стоимости в истории клуба. Дороже французы купили только бразильца Лукаса в 2000 году за 21,3 миллиона евро. 

Португалец подписал с "Ренном" контракт до лета 2024 года.

22-летний Рафинья выступает за "Спортинг" с 2018 года. Всего за лиссабонский клуб он провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Аваи" и "Виторию Гимарайнш". 

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