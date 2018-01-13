"Ренн" – "Марсель" - 0:3 (обзор)

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"Ренн" – "Марсель" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура французской Лиги 1 между "Ренном" и "Марселем".

Не пропустите: "Марсель" на выезде разобрался с "Ренном". | http://soccernews.ru

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