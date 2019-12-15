"Ренн" минимально обыграл "Лион" в матче Лиги 1

"Ренн" минимально обыграл "Лион" в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Победный гол забил 17-летний полузащитник гостей Эдуардо Камавинга.

"Лион" - "Ренн" - 0:1 (0:0)

Гол: Камавинга, 89.

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл да Силва (Корне, 90), Денайер, Тете, Аннерсен, Тузар, Рен-Аделаид (Б.Траоре, 35), Ауар, Какере, Депай (Террье, 46), Дембеле.

"Ренн": Менди, Морель, Да Силва, А.Траоре, Мауасса (Гнаньон, 71), Гренье (Юну, 70), Буриго, Леа Силики, Камавинга, Ньянг (Дель Кастильо, 83), Рафинья.

После 18 туров Лиги 1 "Ренн" занимает 4 место турнирной таблицы, имея в активе 3 баллов. У "Лиона" 8 позиция и 25 очков в активе.

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