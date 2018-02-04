"Ренн" минимально уступил "Генгаму"

Теги реннгенгам

"Ренн" минимально уступил "Генгаму"В матче 24-го тура французской Лиги 1 "Ренн" на своем поле минимально уступил "Генгаму".

"Ренн" - "Генгам" - 0:1

Гол: Н'Гбакото, 90+2 - 0:1.

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Лилль". | soccernews.ru

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