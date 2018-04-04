"Ренн" – "Монако" - 1:1 (обзор)

Теги реннмонако

"Ренн" – "Монако" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 31-го тура чемпионата Франции между "Ренном" и "Монако" (1:1).

Видео: "Ренн" – "Монако".

Не пропустите: "Ренн" разошелся миром с "Монако". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 31 67
3 Марсель 31 62
4 Лион 31 60
5 Ренн 31 46
6 Монпелье 31 45
7 Ницца 31 45
8 Нант 31 44
9 Сент-Этьен 31 42
10 Генгам 31 38
11 Дижон 31 38
12 Бордо 31 37
13 Анжер 31 35
14 ФК Кан 31 35
15 Амьен 31 34
16 Страсбур 31 33
17 Тулуза 31 30
18 Труа 31 29
19 Лилль 31 28
20 Метц 31 22
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