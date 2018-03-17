"Ренн" на выезде одержал победу над "Бордо"

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"Ренн" на выезде одержал победу над "Бордо"

В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Бордо" уступил "Ренну".

"Бордо" – "Ренн" 0:2

Голы: Сарр, 49 - 0:1, Гуркюфф, 86 - 0:2

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Пабло, Лерагер, Плашил (Санкаре, 59), Мейте, Малком, Брэйтуэйт (де Превиль, 13), Лаборд (Камано, 59).

"Ренн": Коубек, Ньяньон, Бенсебайни (Бааль, 70), Данзе, Желен, Андре (Гуркюфф, 85), Прцич, Хазри, Буриго, Сарр, Сако (Леа Силики, 77).

Предупреждения: Пабло (34), Андре (45), де Превиль (71). | http://soccernews.ru

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1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 29 59
4 Лион 29 54
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Дижон 30 38
10 Бордо 30 37
11 Сент-Этьен 29 36
12 Анжер 31 35
13 Генгам 29 35
14 ФК Кан 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
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