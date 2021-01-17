"Ренн" на выезде одолел "Брест" и другие результаты 20-го тура Лиги 1

Теги реннбордострасбурсент-этьен

"Ренн" на выезде одолел "Брест" и другие результаты 20-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 20-го тура французской Лиги 1.

"Брест" - "Ренн" 1:2

Голы: Онора, 4 - 1:0, Бурижо, 7 - 1:1, Гренье (пен), 77 - 1:2

"Брест": Ларсоннер, Эрей, Шардонне, Пьер-Габриэль (Дюверн, 88), Перро, Белькебла (Филиппото, 82), Ласн (Шарбонье, 88), Февр, Онора, Кардона (Жан Лукас, 77), Мунье.

"Ренн": Сален, Трюффер, Агерд, Траоре, Ньямси, Нзонзи, Бурижо (Мауасса, 87), Терье, Камавинга, Доку, Гренье.  


"Страсбур" - "Сент-Этьен" 1:0

Гол: Ажорк, 29 - 1:0

"Страсбур": Кавасима, Митрович, Лала, Каси, Джику, Белльгард (Зои, 67), Томассон (Лиэнар, 75), Ахолу (Прцич, 88), Сиссоко, Ажорк, Диалло (Уорис, 89).

"Сент-Этьен": Мулен, Соу, Сиссоко, Трауко, Муэффек (Ривера, 64), Габар (Тормен, 89), Камара, Будебуз (Аушиш, 64), Гурна-Дуат, Норден, Крассо (Бенхедим, 89).


"Нант" - "Ланс" 1:1

Голы: Луза (пен), 36 - 1:0, Какута, 81 - 1:1

"Нант": Лафон, Фабио, Коршья, Паллуа, Жиротто, Абед, Луза, Коко (Блас, 78), Туре, Коло-Муани (Бамба, 90), Кулибали.

"Ланс": Лека, Айдара, Гради (Морисьо, 79), Фортеш, Бура, Фофана, Клосс, Каюзак, Какута, Ганаго (Калимуэндо, 72), Сотока (Банза, 72).  


"Ницца" - "Бордо" 0:3

Голы: Хван Ый Чжо, 50 - 0:1, Бесс, 75 - 0:2, Башич, 87 - 0:3

"Ницца": Бенитес, Аталь (Мау, 70), Данилюк, Салиба, Камара (Маолида, 58), Тюрам (Клод-Морис, 70), Будауи (Ле-Мелу, 58), Рен-Аделаид, Нсоки, Гуири, Дольберг (Ндойе, 76).

"Бордо": Костиль, Бесс, Косьельни, Бенито, Сабали, Адли, Отавио, Уден (Траоре, 84), Башич, Калу (де Превиль, 62), Хван Ый Чжо (Баква, 84).

Читайте также: Гол Курзава вывел ПСЖ на первое место в Лиге 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" добыл выездную победу над "Шеффилдом"

"Тоттенхэм" добыл выездную победу над "Шеффилдом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов