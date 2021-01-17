"Ренн" на выезде одолел "Брест" и другие результаты 20-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 20-го тура французской Лиги 1.
"Брест" - "Ренн" 1:2
Голы: Онора, 4 - 1:0, Бурижо, 7 - 1:1, Гренье (пен), 77 - 1:2
"Брест": Ларсоннер, Эрей, Шардонне, Пьер-Габриэль (Дюверн, 88), Перро, Белькебла (Филиппото, 82), Ласн (Шарбонье, 88), Февр, Онора, Кардона (Жан Лукас, 77), Мунье.
"Ренн": Сален, Трюффер, Агерд, Траоре, Ньямси, Нзонзи, Бурижо (Мауасса, 87), Терье, Камавинга, Доку, Гренье.
"Страсбур" - "Сент-Этьен" 1:0
Гол: Ажорк, 29 - 1:0
"Страсбур": Кавасима, Митрович, Лала, Каси, Джику, Белльгард (Зои, 67), Томассон (Лиэнар, 75), Ахолу (Прцич, 88), Сиссоко, Ажорк, Диалло (Уорис, 89).
"Сент-Этьен": Мулен, Соу, Сиссоко, Трауко, Муэффек (Ривера, 64), Габар (Тормен, 89), Камара, Будебуз (Аушиш, 64), Гурна-Дуат, Норден, Крассо (Бенхедим, 89).
"Нант" - "Ланс" 1:1
Голы: Луза (пен), 36 - 1:0, Какута, 81 - 1:1
"Нант": Лафон, Фабио, Коршья, Паллуа, Жиротто, Абед, Луза, Коко (Блас, 78), Туре, Коло-Муани (Бамба, 90), Кулибали.
"Ланс": Лека, Айдара, Гради (Морисьо, 79), Фортеш, Бура, Фофана, Клосс, Каюзак, Какута, Ганаго (Калимуэндо, 72), Сотока (Банза, 72).
"Ницца" - "Бордо" 0:3
Голы: Хван Ый Чжо, 50 - 0:1, Бесс, 75 - 0:2, Башич, 87 - 0:3
"Ницца": Бенитес, Аталь (Мау, 70), Данилюк, Салиба, Камара (Маолида, 58), Тюрам (Клод-Морис, 70), Будауи (Ле-Мелу, 58), Рен-Аделаид, Нсоки, Гуири, Дольберг (Ндойе, 76).
"Бордо": Костиль, Бесс, Косьельни, Бенито, Сабали, Адли, Отавио, Уден (Траоре, 84), Башич, Калу (де Превиль, 62), Хван Ый Чжо (Баква, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13