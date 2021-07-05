"Ренн" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Камавинга

Фото инстаграм Эдуардо Камавинга

"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры о трансфере полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "красные дьяволы" готовы купить француза этим летом.

Клуб Лиги 1 оценивает 18-летнего футболиста в 30 миллионов евро, понимая, что через год он может стать свободным агентом.

В прошлом сезоне Камавинга сыграл за "Ренн" 39 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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