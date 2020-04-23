"Ренн" назвал "Реалу" цену на 17-летнего Камавингу

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"Ренн" назвал "Реалу" цену на 17-летнего Камавингу

Французский "Ренн" готов продать полузащитника Эдуардо Камавивинга не дешевле 50 миллионов евро, сообщает AS.

По сведениям издания, футболистом активно интересуется "Реал". Видеть хавбека в составе королевского клуба хочет лично главный тренер команды Зинедин Зидан.

17-летний Камавинга является воспитанником "Ренна". В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Сыграл один матч за молодежную сборную Франции U21.

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