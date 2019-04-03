"Ренн" обыграл "Лион" и вышел в финал Кубка Франции
В рамках полуфинала Кубка Франции "Ренн" одержал победу над "Лионом" и пробился в финал турнира. Вторую путевку в финал разыграют между собой ПСЖ и "Нант".
"Лион" - "Ренн" 2:3
Голы: Ньянг, 40 - 0:1, Траоре, 47 - 1:1, Андре, 55 - 1:2, Дембеле (пен), 75 - 2:2, Бенсебайни, 81 - 2:3
"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Дюбуа, Денайер, Ауар, Тузар (Депай, 69), Траоре (Корне, 87), Ндомбеле, Фекир, Дембеле (Терье, 86).
"Ренн": Коубек, Ньямси, Бенсебайни, Зеффан, Мешер, Бен-Арфа, Буриго, Андре, Гренье, Сарр, Ньянг (Желен, 86).
Предупреждения: Мешер (53), Дюбуа (66), Бен-Арфа (69), Гренье (75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|30
|60
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Сент-Этьен
|30
|49
|5
|Марсель
|30
|48
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Ницца
|30
|44
|8
|Монпелье
|29
|42
|9
|Ренн
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Анжер
|30
|37
|12
|Ним
|29
|37
|13
|Бордо
|30
|35
|14
|Тулуза
|30
|32
|15
|Нант
|29
|31
|16
|Монако
|30
|30
|17
|Амьен
|30
|30
|18
|ФК Кан
|30
|23
|19
|Генгам
|29
|22
|20
|Дижон
|30
|21