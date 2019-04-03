"Ренн" обыграл "Лион" и вышел в финал Кубка Франции

В рамках полуфинала Кубка Франции "Ренн" одержал победу над "Лионом" и пробился в финал турнира. Вторую путевку в финал разыграют между собой ПСЖ и "Нант".

"Лион" - "Ренн" 2:3

Голы: Ньянг, 40 - 0:1, Траоре, 47 - 1:1, Андре, 55 - 1:2, Дембеле (пен), 75 - 2:2, Бенсебайни, 81 - 2:3

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Дюбуа, Денайер, Ауар, Тузар (Депай, 69), Траоре (Корне, 87), Ндомбеле, Фекир, Дембеле (Терье, 86).

"Ренн": Коубек, Ньямси, Бенсебайни, Зеффан, Мешер, Бен-Арфа, Буриго, Андре, Гренье, Сарр, Ньянг (Желен, 86).

Предупреждения: Мешер (53), Дюбуа (66), Бен-Арфа (69), Гренье (75).

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