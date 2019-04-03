"Ренн" обыграл "Лион" и вышел в финал Кубка Франции

Теги лионренн

"Ренн" обыграл "Лион" и вышел в финал Кубка Франции

В рамках полуфинала Кубка Франции "Ренн" одержал победу над "Лионом" и пробился в финал турнира. Вторую путевку в финал разыграют между собой ПСЖ и "Нант".

"Лион" - "Ренн" 2:3

Голы: Ньянг, 40 - 0:1, Траоре, 47 - 1:1, Андре, 55 - 1:2, Дембеле (пен), 75 - 2:2, Бенсебайни, 81 - 2:3

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Дюбуа, Денайер, Ауар, Тузар (Депай, 69), Траоре (Корне, 87), Ндомбеле, Фекир, Дембеле (Терье, 86).

"Ренн": Коубек, Ньямси, Бенсебайни, Зеффан, Мешер, Бен-Арфа, Буриго, Андре, Гренье, Сарр, Ньянг (Желен, 86).

Предупреждения: Мешер (53), Дюбуа (66), Бен-Арфа (69), Гренье (75).

Читайте также: Трансферное окно еще не открыто, а клубы уже потратили больше 300 млн! Рассказываем о ТОП-5 сделках на данный момент. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 2 апреля

Главные новости дня: 2 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 29 80
2 Лилль Лилль 30 60
3 Лион Лион 30 56
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 30 49
5 Марсель Марсель 30 48
6 Реймс Реймс 29 46
7 Ницца Ницца 30 44
8 Монпелье Монпелье 29 42
9 Ренн Ренн 29 41
10 Страсбур Страсбур 29 39
11 Анжер Анжер 30 37
12 Ним Ним 29 37
13 Бордо Бордо 30 35
14 Тулуза Тулуза 30 32
15 Нант Нант 29 31
16 Монако Монако 30 30
17 Амьен Амьен 30 30
18 ФК Кан ФК Кан 30 23
19 Генгам Генгам 29 22
20 Дижон Дижон 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов