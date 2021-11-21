"Ренн" обыграл "Монпелье" и приблизился к ПСЖ
Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен
В матче 14-го тура чемпионата Испании "Ренн" на своем поле обыграл "Монпелье" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Мартена Терье и Ловро Маера.
"Ренн", набрав 25 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. Впрочем, отставание клуба от лидирующего ПСЖ составляет 12 очков. "Монпелье" с 19 очками занимает седьмую позицию.
"Ренн" – "Монпелье" - 2:0 (2:0)
Голы: Терье, 8 - 1:0, Маер, 28 - 2:0
"Ренн": Гомис, Траоре (Ассиньон, 83), Агерд, Баде, Трюффер (Мелинг, 88), Мартен (Угошукву, 90), Те, Маер (Гирасси, 83), Бурижо, Лаборд, Терье (Доку, 90).
"Монпелье": Омлин, Сако, Эстев (Коцца, 74), Ристич (Тулер, 89), Молле, Саванье, Шотар (Делайе, 89), Самбия, Жермен (Макуана, 46), Мавидиди, Джоаккини (Ваи, 46).
Удаление: Саванье (41).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13