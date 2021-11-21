"Ренн" обыграл "Монпелье" и приблизился к ПСЖ

Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Ренн" на своем поле обыграл "Монпелье" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Мартена Терье и Ловро Маера.

"Ренн", набрав 25 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. Впрочем, отставание клуба от лидирующего ПСЖ составляет 12 очков. "Монпелье" с 19 очками занимает седьмую позицию.

"Ренн" – "Монпелье" - 2:0 (2:0)

Голы: Терье, 8 - 1:0, Маер, 28 - 2:0

"Ренн": Гомис, Траоре (Ассиньон, 83), Агерд, Баде, Трюффер (Мелинг, 88), Мартен (Угошукву, 90), Те, Маер (Гирасси, 83), Бурижо, Лаборд, Терье (Доку, 90).

"Монпелье": Омлин, Сако, Эстев (Коцца, 74), Ристич (Тулер, 89), Молле, Саванье, Шотар (Делайе, 89), Самбия, Жермен (Макуана, 46), Мавидиди, Джоаккини (Ваи, 46).

Удаление: Саванье (41).

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