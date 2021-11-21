"Ренн" обыграл "Монпелье" и приблизился к ПСЖ

Теги реннмонпелье

"Ренн" обыграл "Монпелье" и приблизился к ПСЖ

Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Ренн" на своем поле обыграл "Монпелье" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Мартена Терье и Ловро Маера.

"Ренн", набрав 25 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. Впрочем, отставание клуба от лидирующего ПСЖ составляет 12 очков. "Монпелье" с 19 очками занимает седьмую позицию.

"Ренн" – "Монпелье" - 2:0 (2:0)
Голы: Терье, 8 - 1:0, Маер, 28 - 2:0

"Ренн": Гомис, Траоре (Ассиньон, 83), Агерд, Баде, Трюффер (Мелинг, 88), Мартен (Угошукву, 90), Те, Маер (Гирасси, 83), Бурижо, Лаборд, Терье (Доку, 90).

"Монпелье": Омлин, Сако, Эстев (Коцца, 74), Ристич (Тулер, 89), Молле, Саванье, Шотар (Делайе, 89), Самбия, Жермен (Макуана, 46), Мавидиди, Джоаккини (Ваи, 46).

Удаление: Саванье (41).

Не пропустите: Месси принес ПСЖ победу в тяжелейшем матче с "Нантом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 20 ноября

Главные новости дня: 20 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов