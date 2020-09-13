"Ренн" обыграл "Ним" и вышел на 1-е место в чемпионате Франции

Теги реннлансбрестанжер

"Ренн" обыграл "Ним" и вышел на 1-е место в чемпионате Франции

В 3-м туре чемпионата Франции "Ренн" на выезде обыграл "Ним" со счетом 3:2. Благодаря победе бретонцы вышли на первое место в турнирной таблице Лиги 1. Также побед добились "Брест", "Ланс" и "Анжер".

"Ним" – "Ренн" - 2:3 (1:2)
Голы: Гирасси, 12 - 0:1, Кубас, 36 - 1:1, Гирасси, 39 - 1:2, Ферхат, 55 - 2:2, Агерд, 72 - 2:3

"Ренн": Сален, Агерд, Да Сильва, Траоре (Соппи, 79), Мауасса, Нзонзи, Камавинга (Буриго, 64), Те (Дель Кастийо, 79), Мартен, Рафинья (Гбоо, 88), Гирасси (Юну, 79).

"Дижон" – "Брест" - 0:1 (0:1)
Гол: Перро, 42 - 0:1

"Лорьян" – "Ланс" - 1:3 (1:2)
Голы: Грбич, 14 - 1:0, Какута, 31 (с пенальти) - 1:1, Медина, 34 - 1:2, Ганаго, 63 - 1:3, Висса, 90+2 - 2:3

"Анжер" – "Реймс" - 1:0 (0:0)
Гол: Баокен, 55 - 1:0

Не пропустите: "Лилль" обыграл "Метц" в чемпионате Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" нацелился на бывшего хавбека "Интера"

"Спартак" нацелился на бывшего хавбека "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов