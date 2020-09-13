"Ренн" обыграл "Ним" и вышел на 1-е место в чемпионате Франции

В 3-м туре чемпионата Франции "Ренн" на выезде обыграл "Ним" со счетом 3:2. Благодаря победе бретонцы вышли на первое место в турнирной таблице Лиги 1. Также побед добились "Брест", "Ланс" и "Анжер".

"Ним" – "Ренн" - 2:3 (1:2)

Голы: Гирасси, 12 - 0:1, Кубас, 36 - 1:1, Гирасси, 39 - 1:2, Ферхат, 55 - 2:2, Агерд, 72 - 2:3

"Ренн": Сален, Агерд, Да Сильва, Траоре (Соппи, 79), Мауасса, Нзонзи, Камавинга (Буриго, 64), Те (Дель Кастийо, 79), Мартен, Рафинья (Гбоо, 88), Гирасси (Юну, 79).

"Дижон" – "Брест" - 0:1 (0:1)

Гол: Перро, 42 - 0:1

"Лорьян" – "Ланс" - 1:3 (1:2)

Голы: Грбич, 14 - 1:0, Какута, 31 (с пенальти) - 1:1, Медина, 34 - 1:2, Ганаго, 63 - 1:3, Висса, 90+2 - 2:3

"Анжер" – "Реймс" - 1:0 (0:0)

Гол: Баокен, 55 - 1:0

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