"Ренн" обыграл "Ним" и вышел на третье место в чемпионате Франции
В матче 26-го тура чемпионата Франции "Ренн" победил "Ним" со счетом 2:1. Победу бретонцам принес дубль Мбайе Ньянга. В составе гостей отличился Нолан Ру.
Благодаря победе "Ренн" поднялся в зону Лиги Чемпионов и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Ним" остался на 18-й позиции.
"Ренн" – "Ним" - 2:1 (1:1)
Голы: Ру, 1 - 0:1, Ньянг, 7 - 1:1, Ньянг, 89 - 2:1
"Ренн": Менди, Ньяньон, Траоре, Да Сильва, Мауасса, Буриго (Гитан, 78), Нзонзи, Рафинья, Камавинга (Юну, 68), Дель Кастийо, Ньянг (Леа Силики, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|26
|52
|3
|Лилль
|26
|43
|4
|Ренн
|25
|41
|5
|Монако
|26
|39
|6
|Страсбур
|26
|38
|7
|Лион
|26
|37
|8
|Реймс
|26
|37
|9
|Монпелье
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Нант
|26
|37
|12
|Бордо
|25
|35
|13
|Брест
|26
|34
|14
|Анжер
|26
|33
|15
|Сент-Этьен
|26
|29
|16
|Метц
|26
|28
|17
|Дижон
|26
|27
|18
|Ним
|25
|27
|19
|Амьен
|26
|22
|20
|Тулуза
|26
|13