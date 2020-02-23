"Ренн" обыграл "Ним" и вышел на третье место в чемпионате Франции

В матче 26-го тура чемпионата Франции "Ренн" победил "Ним" со счетом 2:1. Победу бретонцам принес дубль Мбайе Ньянга. В составе гостей отличился Нолан Ру.

Благодаря победе "Ренн" поднялся в зону Лиги Чемпионов и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Ним" остался на 18-й позиции.

"Ренн" – "Ним" - 2:1 (1:1)

Голы: Ру, 1 - 0:1, Ньянг, 7 - 1:1, Ньянг, 89 - 2:1

"Ренн": Менди, Ньяньон, Траоре, Да Сильва, Мауасса, Буриго (Гитан, 78), Нзонзи, Рафинья, Камавинга (Юну, 68), Дель Кастийо, Ньянг (Леа Силики, 90).

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