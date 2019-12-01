"Ренн" обыграл "Сент-Этьен" в матче 15-го тура чемпионата Франции
"Ренн" обыграл "Сент-Этьен" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Франции.
В составе хозяев отличились нападающий Рафинья и защитник Дамьен Да Силва.
"Ренн" - "Сент-Этьен" - 2:1 (1:1)
Голы: Диони, 19 - 0:1, Рафинья, 25 - 1:1, Да Силва, 90+3 - 2:1.
"Ренн": Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Мауасса, Юну, Буриго, Камавинга (Леа Силики, 72), Ньянг (Сьебатше, 60), Дель Кастильо, Рафинья.
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен (Фофана, 46), Колодзейчак, Трауко, Паленсия, Мукуди, М`Вила, Будебуз, Юссуф, Буанга (Норден, 60), Диони (Камара, 81).
После 15 туров Лиги 1 "Ренн" занимает 10 место, набрав 21 балл. "Сент-Этьен" расположился строчкой выше.
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