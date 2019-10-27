"Ренн" обыграл "Тулузу" в матче 11-го тура чемпионата Франции
"Ренн" обыграл "Тулузу" в матче 11-го тура чемпионата Франции.
Победный гол был забит на второй добавленной минуте второго тайма.
"Ренн" - "Тулуза" - 3:2 (2:1)
Голы: Ньянг, 3 - 1:0, Юну, 6 - 2:0, Доссеви, 41 - 2:1, Градель, 84 - 2:2, Гбохо, 90+2 - 3:2.
"Ренн": Менди, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Мауасса (Морель, 73), Юну (Сьебатше, 64), Буриго, Камавинга, Ньянг, Дель Кастильо (Гбохо, 90+1), Рафинья.
"Тулуза": Рейне, Изима-Мирен, Силла, Морейра, Амиан, Венкер (Макенго, 76), Сангаре (Буагар, 28), Доссеви, Градель, Саного (Лейя Исека, 65), Кулурис.
"Ренн" занимает 8 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 15 очков. "Тулуза" с 12 баллами располагается на 17 позиции.
Не пропустите: Тухель: "На месте Виллаш-Боаша я, возможно, говорил бы то же самое про ПСЖ"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Эспаньол" переиграл "Леванте" в гостевом матче Примеры (видео гола)
-
1
Харри Кейн вошел в топ-3 бомбардиров "Тоттенхэма" в истории
-
"Гранада" - "Бетис" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)
-
"Ренн" обыграл "Тулузу" в матче 11-го тура чемпионата Франции
-
Крал сказал, что Кононова и Тедеско сложно сравнивать
-
Тедеско оценил выступления игроков "Спартака"
-
"Рома" - "Милан": онлайн видеотрансляция матча Серии А
-
Гончаренко: "Если идет черная полоса, то она идет в том числе и с пенальти"
-
Джорджевич: "Уже известно, что у меня будет операция через 10-12 дней"
-
АЗ разгромил ПСВ и вышел на второе место в чемпионате Голландии
-
1
ЦСКА дома проиграл "Динамо" в матче РПЛ
-
1
"Спартак" разгромил "Локомотив" в гостевом матче РПЛ
-
Мюллер не покинет "Баварию" этой зимой
-
"Гранада" обыграла "Бетис" и вышла на первое место в чемпионате Испании (видео гола)
-
1
Дзюба: "Рад, что у меня получается успешно выходить на замену, сегодня я Артём Джокер"
-
Дзюба лидирует в РПЛ по системе "гол+пас"
-
Азмун прокомментировал победу "Зенита" в матче с "Крыльями Советов"
-
"Болонья" - "Сампдория" - 2:1 (видеообзор матча 9-го тура Серии А)
-
"Болонья" обыграла "Сампдорию" в матче 9-го тура Серии А (видео голов)
-
"Сельта" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|24
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
|11
|18
|5
|Брест
|11
|17
|6
|Анжер
|11
|17
|7
|Марсель
|10
|16
|8
|Ренн
|11
|15
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Бордо
|11
|15
|11
|Монако
|11
|15
|12
|Сент-Этьен
|10
|14
|13
|Лион
|11
|13
|14
|Ницца
|11
|13
|15
|Амьен
|10
|12
|16
|Страсбур
|11
|12
|17
|Тулуза
|11
|12
|18
|Ним
|11
|11
|19
|Метц
|11
|11
|20
|Дижон
|11
|9