"Ренн" обыграл "Тулузу" в матче 11-го тура чемпионата Франции

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"Ренн" обыграл "Тулузу" в матче 11-го тура чемпионата Франции

"Ренн" обыграл "Тулузу" в матче 11-го тура чемпионата Франции.

Победный гол был забит на второй добавленной минуте второго тайма.

"Ренн" - "Тулуза" - 3:2 (2:1)

Голы: Ньянг, 3 - 1:0, Юну, 6 - 2:0, Доссеви, 41 - 2:1, Градель, 84 - 2:2, Гбохо, 90+2 - 3:2.

"Ренн": Менди, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Мауасса (Морель, 73), Юну (Сьебатше, 64), Буриго, Камавинга, Ньянг, Дель Кастильо (Гбохо, 90+1), Рафинья.

"Тулуза": Рейне, Изима-Мирен, Силла, Морейра, Амиан, Венкер (Макенго, 76), Сангаре (Буагар, 28), Доссеви, Градель, Саного (Лейя Исека, 65), Кулурис.

"Ренн" занимает 8 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 15 очков. "Тулуза" с 12 баллами располагается на 17 позиции.

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