"Ренн" одержал победу над "Нантом" в матче Лиги 1
Фото: https://twitter.com/staderennais
В рамках 32-го тура французской Лиги 1 "Ренн" оказался сильнее "Нанта".
Благодаря победе "Ренн" поднялся на седьмую позицию.
"Ренн" - "Нант" 1:0
Гол: Терье, 52 - 1:0
"Ренн": Гомис, Агерд, Траоре, Трюффер (Мауасса, 64), Да Сильва, Бурижо, Камавинга, Нзонзи, Те (Дель Кастийо, 68), Терье (Юну, 82), Гирасси (Гренье, 68).
"Нант": Лафон, Траоре, Коршья (Бамба, 65), Кастеллетто, Фабио, Туре (Кулибали, 75), Луза (Чиривелья, 87), Саймон (Эмон, 75), Блас, Паллуа, Коло-Муани.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13