"Ренн" одержал победу над "Нантом" в матче Лиги 1

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"Ренн" одержал победу над "Нантом" в матче Лиги 1Фото: https://twitter.com/staderennais

В рамках 32-го тура французской Лиги 1 "Ренн" оказался сильнее "Нанта".

Благодаря победе "Ренн" поднялся на седьмую позицию.

"Ренн" - "Нант" 1:0

Гол: Терье, 52 - 1:0

"Ренн": Гомис, Агерд, Траоре, Трюффер (Мауасса, 64), Да Сильва, Бурижо, Камавинга, Нзонзи, Те (Дель Кастийо, 68), Терье (Юну, 82), Гирасси (Гренье, 68).

"Нант": Лафон, Траоре, Коршья (Бамба, 65), Кастеллетто, Фабио, Туре (Кулибали, 75), Луза (Чиривелья, 87), Саймон (Эмон, 75), Блас, Паллуа, Коло-Муани.

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