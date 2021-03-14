"Ренн" одолел "Страсбур" и другие результаты 29-го тура Лиги 1

Теги реннбордониццамонпелье

"Ренн" одолел "Страсбур" и другие результаты 29-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 29-го тура французской Лиги 1.

"Ним" - "Монпелье" 1:1

Голы: Коне, 63 - 1:0, Делор, 79 - 1:1

"Ним": Рене, Ландр, Уэда, Алакуш (Бюрне, 87), Мигель (Паки, 45), Бенрау (Элиассон, 73), Ферхат, Фомба, Кубас, Коне (До, 72), Рипар (Ру, 87).

"Монпелье": Омлин, Конгре, Илтон, Ристич, Самбия, Саванье, Молле, Ферри (Ваи, 74), Делор (Шкулетич, 90), Мавидиди, Лаборд.  


"Ренн" - "Страсбур" 1:0

Гол: Бурижо, 25 - 1:0

"Ренн": Гомис, Траоре, Да Сильва (Ньямси, 87), Трюффер, Агерд, Те (Леа Силики, 82), Бурижо (Дель Кастийо, 76), Терье (Гирасси, 87), Камавинга, Доку (Мауасса, 86), Нзонзи.

"Страсбур": Кавасима, Митрович, Гильбер, Каси, Коне (Саади, 80), Ахолу, Белльгард (Зои, 70), Томассон, Сиссоко, Ажорк, Диалло (Уорис, 18).


"Дижон" - "Бордо" 1:3

Голы: Хван Ый Чжо, 33 - 0:1, Хван Ый Чжо, 45 - 0:2, де Превиль, 50 - 0:3, Конате, 90 - 1:3

"Дижон": Рачоппи, Музинга, Кулибали, Боэ, Лотоа (Бензия, 56), Ндонг, Эбимбе, Балде (Конате, 70), Экюэль-Манга, Ассале (Саммаритано, 70), Камара (Целина, 56).

"Бордо": Костиль, Бесс, Мешер (Кватенг, 72), Сабали, Бенито, Сери, Адли, Уден (Траоре, 72), Зеркан (Башич, 65), Калу (де Превиль, 16), Хван Ый Чжо (Бриан, 72).


"Ланс" - "Метц" 2:2

Голы: Клосс, 13 - 1:0, Вагнер (пен), 27 - 1:1, Каюзак, 36 - 2:1, Делен, 57 - 2:2

"Ланс": Лека, Гради, Медина, Баде, Айдара, Каюзак, Клосс (Мишлен, 84), Фофана, Дукуре, Сотока (Какута, 70), Калимуэндо (Банза, 70).

"Метц": Кейяр, Делен, Юдоль, Бойе, Фофана, Маига, Сарр, Булая, Пажо, Вагнер (Амброз, 76), Бронн.  


"Лорьян" - "Ницца" 1:1

Голы: Маолида, 58 - 0:1, Висса, 66 - 1:1

"Лорьян": Дрейер, Ле Гофф (Мендес, 57), Лапорт, Гравийон, Эрго, Буагар (Висса, 65), Чалоба, Ле Фе, Абержель, Лорьянте, Моффи (Грбич, 83).

"Ницца": Бенитес, Бамбу, Салиба, Камара, Лотомба, Ле-Мелу, Шнайдерлин, Клод-Морис, Дольберг, Гуири (Тюрам, 77), Маолида.

Читайте также: "Марсель" в концовке дожал "Брест". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" обыграл "Сочи" и ворвался в топ-4 РПЛ

"Локомотив" обыграл "Сочи" и ворвался в топ-4 РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов