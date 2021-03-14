"Ренн" одолел "Страсбур" и другие результаты 29-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 29-го тура французской Лиги 1.
"Ним" - "Монпелье" 1:1
Голы: Коне, 63 - 1:0, Делор, 79 - 1:1
"Ним": Рене, Ландр, Уэда, Алакуш (Бюрне, 87), Мигель (Паки, 45), Бенрау (Элиассон, 73), Ферхат, Фомба, Кубас, Коне (До, 72), Рипар (Ру, 87).
"Монпелье": Омлин, Конгре, Илтон, Ристич, Самбия, Саванье, Молле, Ферри (Ваи, 74), Делор (Шкулетич, 90), Мавидиди, Лаборд.
"Ренн" - "Страсбур" 1:0
Гол: Бурижо, 25 - 1:0
"Ренн": Гомис, Траоре, Да Сильва (Ньямси, 87), Трюффер, Агерд, Те (Леа Силики, 82), Бурижо (Дель Кастийо, 76), Терье (Гирасси, 87), Камавинга, Доку (Мауасса, 86), Нзонзи.
"Страсбур": Кавасима, Митрович, Гильбер, Каси, Коне (Саади, 80), Ахолу, Белльгард (Зои, 70), Томассон, Сиссоко, Ажорк, Диалло (Уорис, 18).
"Дижон" - "Бордо" 1:3
Голы: Хван Ый Чжо, 33 - 0:1, Хван Ый Чжо, 45 - 0:2, де Превиль, 50 - 0:3, Конате, 90 - 1:3
"Дижон": Рачоппи, Музинга, Кулибали, Боэ, Лотоа (Бензия, 56), Ндонг, Эбимбе, Балде (Конате, 70), Экюэль-Манга, Ассале (Саммаритано, 70), Камара (Целина, 56).
"Бордо": Костиль, Бесс, Мешер (Кватенг, 72), Сабали, Бенито, Сери, Адли, Уден (Траоре, 72), Зеркан (Башич, 65), Калу (де Превиль, 16), Хван Ый Чжо (Бриан, 72).
"Ланс" - "Метц" 2:2
Голы: Клосс, 13 - 1:0, Вагнер (пен), 27 - 1:1, Каюзак, 36 - 2:1, Делен, 57 - 2:2
"Ланс": Лека, Гради, Медина, Баде, Айдара, Каюзак, Клосс (Мишлен, 84), Фофана, Дукуре, Сотока (Какута, 70), Калимуэндо (Банза, 70).
"Метц": Кейяр, Делен, Юдоль, Бойе, Фофана, Маига, Сарр, Булая, Пажо, Вагнер (Амброз, 76), Бронн.
"Лорьян" - "Ницца" 1:1
Голы: Маолида, 58 - 0:1, Висса, 66 - 1:1
"Лорьян": Дрейер, Ле Гофф (Мендес, 57), Лапорт, Гравийон, Эрго, Буагар (Висса, 65), Чалоба, Ле Фе, Абержель, Лорьянте, Моффи (Грбич, 83).
"Ницца": Бенитес, Бамбу, Салиба, Камара, Лотомба, Ле-Мелу, Шнайдерлин, Клод-Морис, Дольберг, Гуири (Тюрам, 77), Маолида.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13