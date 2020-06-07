"Ренн" определился с ценой на Камавингу, которым интересуется "Реал"

Теги

"Ренн" определился с ценой на Камавингу, которым интересуется "Реал"

"Ренн" хочет получить не менее 80 миллионов евро за полузащитника Эдуардо Камавингу, которым интересуется мадридский "Реал", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, также французский клуб хочет, чтобы "Реал" после сделки оставил Камавингу в команде на правах аренды на год.

Кроме того, хавбеком активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 17-летний Камавинга провел за "Ренн" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Байер" отказал "Реалу" в трансфере Хаверца. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бешикташ" назвал ЦСКА цену на нападающего Ларина

"Бешикташ" назвал ЦСКА цену на нападающего Ларина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов