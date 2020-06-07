"Ренн" определился с ценой на Камавингу, которым интересуется "Реал"

"Ренн" хочет получить не менее 80 миллионов евро за полузащитника Эдуардо Камавингу, которым интересуется мадридский "Реал", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, также французский клуб хочет, чтобы "Реал" после сделки оставил Камавингу в команде на правах аренды на год.

Кроме того, хавбеком активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 17-летний Камавинга провел за "Ренн" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Байер" отказал "Реалу" в трансфере Хаверца. | http://soccernews.ru