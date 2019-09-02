"Ренн" отказал "Зениту" в трансфере Гренье

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"Ренн" отказал "Зениту" в трансфере Гренье

"Зенит" не сумел договориться с "Ренном" о переходе полузащитника Клемана Гренье, сообщает Yahoo Sport France.

По информации источника, "сине-бело-голубые" сделали предложение о трансфере 28-летнего футболиста, но получили отказ.

Впрочем, питерский клуб намерен бороться за французского хавбека вплоть до дедлайна.

Рыночная стоимость воспитанника "Лиона" оценивается в 7,5 миллионов евро.

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