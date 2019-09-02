"Ренн" отказал "Зениту" в трансфере Гренье
"Зенит" не сумел договориться с "Ренном" о переходе полузащитника Клемана Гренье, сообщает Yahoo Sport France.
По информации источника, "сине-бело-голубые" сделали предложение о трансфере 28-летнего футболиста, но получили отказ.
Впрочем, питерский клуб намерен бороться за французского хавбека вплоть до дедлайна.
Рыночная стоимость воспитанника "Лиона" оценивается в 7,5 миллионов евро.
Не пропустите: СМИ узнали детали контракта Караваева с "Зенитом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Названы номинанты на звание лучшего тренера РПЛ в августе
-
Определена пятёрка претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в августе
-
1
Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А, чтобы не ставить себя выше партнёров по "Ювентусу"
-
"Ренн" отказал "Зениту" в трансфере Гренье
-
ПСЖ пытается защитить Неймара от гнева фанатов
-
"Шахтёр" определился с заменой для Тайсона
-
РФС поздравил Черчесова с днём рождения
-
Ибрагимович снова забил в МЛС
-
Фернандо Льоренте перешёл в "Наполи"
-
Фанаты "Барселоны" выбрали следующего президента клуба
-
1
Куртуа установил личный антирекорд
-
ЦСКА теряет Бийола и Ахметова
-
Экс-хавбек "Зенита" Маркизио получил предложение из Бразилии
-
"Милан" и "Айнтрахт" обменяются форвардами
-
Жоау Мариу прокомментировал дебют за "Локомотив"
-
ПСЖ включился в борьбу за Икарди
-
СМИ узнали детали контракта Караваева с "Зенитом"
-
"Вильярреал" - "Реал" - 2:2 (видеообзор матча)
-
Главные новости дня: 1 сентября
-
1
Стало известно, почему Неймар хотел покинуть ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4