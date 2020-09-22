"Ренн" отказался продать 18-летнего защитника "Спартаку"

"Спартак" интересовался правым защитником "Ренна" Брандоном Соппи, однако клуб отказал "красно-белым". Об этом сообщает L'Équipe.

По данным источника, на прошлой неделе представители московского клуба связались с "Ренном", чтобы обсудить возможный трансфер 18-летнего француза.

Клуб не хочет расставаться с молодым защитником, считающим, что он сможет помочь команде.

"Спартак" после 8 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице, имея в активе 17 баллов.

Не пропустите: "Спартак" намерен арендовать Орье с опцией выкупа| http://soccernews.ru