"Ренн" отказывается переносить матч Лиги Конференций с "Тоттенхэмом"

Пресс-служба "Ренна" огласила официальную позицию клуба касательно возможного переноса встречи 6-го тура группового этапа Лиги Конференций против "Тоттенхэма".

Ранее "шпоры" объявили, что игра в четверг вечером не состоится, а о новой дате поединка будет сообщено дополнительно.

Французский клуб, в свою очередь, считает, что "Тоттенхэм" принял одностороннее решение, несогласованное с УЕФА.

В связи с этим "Ренн" намерен играть сегодня, несмотря на вспышку коронавируса в стане соперника.

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