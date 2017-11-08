"Ренн" отправил в отставку Гуркюффа

"Ренн" отправил в отставку Кристиана Гуркюффа.

Как сообщает L’Equipe. 62-летний специалист был уволен по решению нового президента клуба Оливье Летанга.

Командой будут управлять Мишель Труан и Ландри Шовен, работающие с молодежным составом.

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