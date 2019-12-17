"Ренн" озвучил "Реалу" стоимость Камавинжа

"Реал" и "Ренн" провели предварительные переговоры по поводу возможного перехода полузащитника Эдуардо Камавинжа.

По информации Daily Mail, французский клуб сообщил испанским коллегам, что оценивает перспективного хавбека в 100 миллионов евро.

Помимо "Реала" 17-летним французом интересуются "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Камавинжа сыграл за "Ренн" 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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