"Ренн" озвучил "Реалу" стоимость Камавинжа
"Реал" и "Ренн" провели предварительные переговоры по поводу возможного перехода полузащитника Эдуардо Камавинжа.
По информации Daily Mail, французский клуб сообщил испанским коллегам, что оценивает перспективного хавбека в 100 миллионов евро.
Помимо "Реала" 17-летним французом интересуются "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне Камавинжа сыграл за "Ренн" 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
Не пропустите: "Реал" нацелился на полузащитника "Валенсии" Торреса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Серия А спровоцировала новый расистский скандал
-
Джикия: "Нужно поскорее забыть весь 2019-й футбольный год"
-
"Ренн" озвучил "Реалу" стоимость Камавинжа
-
Уткин прокомментировал вероятное назначение Слуцкого главным тренером "Рубина"
-
"Эвертон" отрицает договорённость с Анчелотти
-
Джикия назвал главную потерю "Спартака" прошлым летом
-
Артур пропустит матч с "Реалом"
-
Власти Китая жёстко отреагировали на критику Озила
-
ЦСКА готовит апелляцию на решение об отстранении Гинера
-
"Лацио" повторил клубный рекорд 46-летней давности
-
"Бавария" хочет усилиться игроком сборной Аргентины
-
Гвардиола проиграл три последних матча против "Реала"
-
Сендерос принял решение завершить карьеру
-
Шалимов объяснил провал российских клубов в еврокубках в этом сезоне
-
ЦСКА договорился о продлении контракта с основным полузащитником
-
ПСВ объявил имя нового главного тренера
-
СМИ узнали зарплату Анчелотти в "Эвертоне"
-
Главные новости дня: 16 декабря
-
"Спортинг" и "Порту" одержали крупные победы в чемпионате Португалии
-
1
Экс-игрок "Шахтера" поддержал Зозулю, которого оскорбили испанские фанаты
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10