"Ренн" победил "Брест" и догнал ПСЖ в Лиге 1
В матче 9-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле одержал волевую победу над "Брестом" со счетом 2:1. Победу бретонцам принесли голы Дамьена Да Сильвы и Найефа Агерда. В составе гостей отличился Франк Онора.
Благодаря победе "Ренн" набрал 18 очков и догнал лидеров Лиги 1 ПСЖ и "Лилль". Впрочем, у коннкурентов есть по матчу в запасе. "Брест" остался на 14-й позиции.
"Ренн" – "Брест" - 2:1 (0:0)
Голы: Онора, 57 - 0:1, Да Сильва, 66 - 1:1, Агерд, 70 - 2:1
"Ренн": Гомис, Да Сильва, Агерд, Траоре, Далберт, Леа Силики (Бурижо, 67), Терье, Доку (Гбоо, 67), Нзонзи, Дель Кастийо (Юну, 67), Гирасси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13