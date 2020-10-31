"Ренн" победил "Брест" и догнал ПСЖ в Лиге 1

В матче 9-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле одержал волевую победу над "Брестом" со счетом 2:1. Победу бретонцам принесли голы Дамьена Да Сильвы и Найефа Агерда. В составе гостей отличился Франк Онора.

Благодаря победе "Ренн" набрал 18 очков и догнал лидеров Лиги 1 ПСЖ и "Лилль". Впрочем, у коннкурентов есть по матчу в запасе. "Брест" остался на 14-й позиции.

"Ренн" – "Брест" - 2:1 (0:0)

Голы: Онора, 57 - 0:1, Да Сильва, 66 - 1:1, Агерд, 70 - 2:1

"Ренн": Гомис, Да Сильва, Агерд, Траоре, Далберт, Леа Силики (Бурижо, 67), Терье, Доку (Гбоо, 67), Нзонзи, Дель Кастийо (Юну, 67), Гирасси.

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