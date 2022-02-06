"Ренн" победил "Брест" и ворвался в топ-5 Лиги 1

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"Ренн" победил "Брест" и ворвался в топ-5 Лиги 1

Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле обыграл "Брест" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Гаэтана Лаборда и Мартена Терье.

"Ренн", набрав 37 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Брест" с 28 очками остался на 13-й позиции.

"Ренн" – "Брест" - 2:0 (1:0)
Голы: Лаборд, 20 - 1:0, Терье, 90 - 2:0

"Ренн": Алемдар, Траоре, Агерд, Омари (Баде, 89), Мелинг, Мартен, Сантамария, Маер (Трюффер, 86), Бурижо (Сулемана, 80), Лаборд (Гирасси, 80), Терье.

"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей, Шардонне, Дюверн, Белькебла, Маньетти (Мбок, 90), Онора (Саид, 90), Мунье (Дель Кастийо, 46), Ле Дуарон (Сатриано, 60), Белаили (Кардона, 60).

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