"Ренн" победил "Брест" и ворвался в топ-5 Лиги 1
Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен
В матче 23-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле обыграл "Брест" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Гаэтана Лаборда и Мартена Терье.
"Ренн", набрав 37 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Брест" с 28 очками остался на 13-й позиции.
"Ренн" – "Брест" - 2:0 (1:0)
Голы: Лаборд, 20 - 1:0, Терье, 90 - 2:0
"Ренн": Алемдар, Траоре, Агерд, Омари (Баде, 89), Мелинг, Мартен, Сантамария, Маер (Трюффер, 86), Бурижо (Сулемана, 80), Лаборд (Гирасси, 80), Терье.
"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей, Шардонне, Дюверн, Белькебла, Маньетти (Мбок, 90), Онора (Саид, 90), Мунье (Дель Кастийо, 46), Ле Дуарон (Сатриано, 60), Белаили (Кардона, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13