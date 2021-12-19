"Ренн" победил "Лорьян" в Кубке Франции

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"Ренн" победил "Лорьян" в Кубке Франции

Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен

В матче 1/32 финала Кубка Франции "Ренн" на своем поле обыграл "Лорьян" со счетом 1:0 и вышел в следующий раунд.

Единственный гол на 21-й минуте забил Вармед Омари.

"Ренн" – "Лорьян" - 1:0 (1:0)
Гол: Омари, 21 - 1:0

"Ренн": Салин (Гомис, 34), Траоре, Омари, Баде, Трюфферт (Ассиньон, 66), Таит, Мартен, Бурижо, Майер (Сантамария, 80), Террье (Сулемана, 66), Лаборд (Жирасси, 80)

"Лорьян": Дрейер, Херго, Петрот, Йенц, Мендес, Диарра (Уттара, 13), Ле Фе, Мондику (Муазан, 81), Бойсгар (Абержел, 66), Лориент (Сумано, 80), Грбич (Моффи, 67)

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