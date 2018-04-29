"Ренн" победил "Тулузу" и продолжает бороться за Лигу Европы

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"Ренн" победил "Тулузу" и продолжает бороться за Лигу Европы

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле был сильнее "Тулузы". В первом тайме гол в свои ворота забил Жорис Ньяньон, но незадолго до перерыва счет сравнял Джеймс Леа Силики. В начале второй половины победный гол забил Бенжамен Буриго. После этого матча "Ренн" поднялся на шестое место в Лиге 1, "Тулуза" осталась на 17-й позиции.

"Ренн" – "Тулуза" - 2:1 (1:1)
Голы: Ньяньон, 17 (автогол) - 0:1, Леа Силики, 39 - 1:1, Буриго, 47 - 2:1

"Ренн": Коубек, Желен, Бенсебайни, Данзе (Сако, 56), Ньяньон, Буриго, Андре, Хазри, Леа Силики, Сарр (Зеффан, 72), Прцич (Мешер, 79).

"Тулуза": Лафон, Диоп, Мубандже (Дурмаз, 89), Амьен Аду, Жюльен, Сангаре, Каюзак, Имбула (Мубеле, 66), Градель, Делор, Саного.

Удаление: Леа Силики (70).

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