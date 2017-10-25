"Ренн" приглашает Блана

Бывший главный тренер ПСЖ Лоран Блан может вернуться в высший дивизион Франции.

Как сообщает RMC, в услугах наставника заинтересован "Ренн", который близок к увольнению Кристиана Гуркюффа.

"Ренн" после десяти туров занимает 15-ю строчку турнирной таблицы.

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