"Ренн" проиграл "Лансу" в матче Лиги 1
В рамках 13-го тура французской Лиги 1 "Ренн" проиграл "Лансу".
На данный момент "Ренн" занимает восьмое место, а "Ланс" - седьмое.
"Ренн" - "Ланс" 0:2
Голы: Калимуэндо, 28 - 0:1, Ганаго, 78 - 0:2
"Ренн": Сален, Ньямси (Камавинга, 46), Трюффер (Мауасса, 46), Да Сильва, Траоре, Те, Нзонзи, Бурижо, Леа Силики (Гбоо, 70), Дель Кастийо (Доку, 46), Юну (Ньянг, 46).
"Ланс": Лека, Айдара, Баде, Гради, Силла, Фофана, Клосс (Мишлен, 78), Каюзак, Какута (Морисьо, 71), Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13