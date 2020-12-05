"Ренн" проиграл "Лансу" в матче Лиги 1

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"Ренн" проиграл "Лансу" в матче Лиги 1

В рамках 13-го тура французской Лиги 1 "Ренн" проиграл "Лансу".

На данный момент "Ренн" занимает восьмое место, а "Ланс" - седьмое.

"Ренн" - "Ланс" 0:2

Голы: Калимуэндо, 28 - 0:1, Ганаго, 78 - 0:2

"Ренн": Сален, Ньямси (Камавинга, 46), Трюффер (Мауасса, 46), Да Сильва, Траоре, Те, Нзонзи, Бурижо, Леа Силики (Гбоо, 70), Дель Кастийо (Доку, 46), Юну (Ньянг, 46).

"Ланс": Лека, Айдара, Баде, Гради, Силла, Фофана, Клосс (Мишлен, 78), Каюзак, Какута (Морисьо, 71), Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 72).

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