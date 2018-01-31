"Ренн" - ПСЖ - 2:3 (обзор)

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"Ренн" - ПСЖ - 2:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча полуфинального матча кубка французской лиги, в котором ПСЖ в гостях оказался сильнее "Ренна".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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