"Ренн" сенсационно обыграл ПСЖ с Месси в матче Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

"Ренн" сенсационно победил "Пари Сен-Жермен" в матче Лиги 1 на своем поле. Это первое поражение парижан в нынешнем сезоне.

"Ренн" - ПСЖ - 2:0

Голы: Лаборд, 45 - 1:0, Те, 46 - 2:0.

"Ренн" - Гомис, Траоре, Агерд, Омари, Мелинг, Бурижо (Ассиньон, 75), Мартен (Сантамария, 76), Те (Угошукву, 87), Лаборд, Терье (Гирасси, 75), Сулемана.

ПСЖ - Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Ди Мария, Гуйе (Эррера, 76), Верратти (Вейналдум, 76), Месси, Неймар (Икарди, 76), Мбаппе.

Также не пропустите: Саутгейт сравнил Роналду в "Манчестер Юнайтед" с Кантона. | http://soccernews.ru