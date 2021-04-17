"Ренн" разгромил "Анжер" в 33-м туре Лиги 1
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В рамках 33-го тура чемпионата Франции "Ренн" на выезде крупно обыграл "Анжер" со счётом 3:0.
Победу гостям принесли голы Жереми Доку, Мартена Терье и Серу Гирасси.
"Анжер" – "Ренн" - 0:3
Голы: 0:1 – 45 Доку, 0:2 – 63 Терье, 0:3 – 90 Гирасси.
"Анжер": Бернардони, Бамба, Тома, Траоре, Бобишон (Таиби, 66), Капель, Мангани, Амаду (Ульд-Халед, 83), Чо (Тиуб, 66), Дьони (Фатар, 76), Баокен (Фортюне, 76).
"Ренн": Гомис, Траоре, Агерд, Трюффер (Далберт, 77), Да Сильва, Камавинга (Гренье, 77), Те, Доку, Бурижо (Дель Кастийо, 90), Терье (Гирасси, 64), Нзонзи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13