"Ренн" разгромил "Анжер" в 33-м туре Лиги 1

Теги анжерренн

"Ренн" разгромил "Анжер" в 33-м туре Лиги 1

Фото Icon Sport

В рамках 33-го тура чемпионата Франции "Ренн" на выезде крупно обыграл "Анжер" со счётом 3:0.

Победу гостям принесли голы Жереми ДокуМартена Терье и Серу Гирасси.

"Анжер" – "Ренн" - 0:3

Голы: 0:1 – 45 Доку, 0:2 – 63 Терье, 0:3 – 90 Гирасси.

"Анжер": Бернардони, Бамба, Тома, Траоре, Бобишон (Таиби, 66), Капель, Мангани, Амаду (Ульд-Халед, 83), Чо (Тиуб, 66), Дьони (Фатар, 76), Баокен (Фортюне, 76).

"Ренн": Гомис, Траоре, Агерд, Трюффер (Далберт, 77), Да Сильва, Камавинга (Гренье, 77), Те, Доку, Бурижо (Дель Кастийо, 90), Терье (Гирасси, 64), Нзонзи.

Не пропустите: "Лилль" вырвал ничью в матче с "Монпелье". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Пользователи Soccernews считают, что "Манчестер Сити" выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне

Пользователи Soccernews считают, что "Манчестер Сити" выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов