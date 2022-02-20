"Ренн" разгромил аутсайдера Лиги 1 и приблизился к зоне ЛЧ

Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен

В 25-м туре чемпионата Франции "Ренн" на своем поле разгромил "Труа" со счетом 4:1. Благодаря победе бретонцы вышли на пятое место в турнирной таблице Лиги 1 и отстают от зоны Лиги чемпионов на пять очков. В других матчах "Монпелье" победил "Лорьян", "Реймс" и "Брест" сыграли вничью, "Страсбур" не смог выиграть у "Сент-Этьена".

"Ренн" – "Труа" - 4:1 (2:1)

Голы: Гирасси, 14 - 1:0, Гирасси, 20 - 2:0, Угбо, 39 - 2:1, Терье, 75 - 3:1, Лаборд, 87 (с пенальти) - 4:1

"Ренн": Гомис, Траоре, Агерд, Омари, Мелинг, Бурижо, Диуф, Сантамария, Маер, Чауна, Тель, Лаборд, Гирасси (Трюффер, 76), Терье.

"Реймс" – "Брест" - 1:1 (1:1)

Голы: Фас, 4 - 1:0, Сатриано, 34 - 1:1

"Лорьян" – "Монпелье" - 0:1 (0:0)

Гол: Саванье, 56 - 0:1

"Сент-Этьен" – "Страсбур" - 2:2 (2:2)

Голы: Будебуз, 4 - 1:0, Диалло, 21 - 1:1, Перрен, 30 - 1:2, Хазри, 34 - 2:2

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