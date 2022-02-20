"Ренн" разгромил аутсайдера Лиги 1 и приблизился к зоне ЛЧ
Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен
В 25-м туре чемпионата Франции "Ренн" на своем поле разгромил "Труа" со счетом 4:1. Благодаря победе бретонцы вышли на пятое место в турнирной таблице Лиги 1 и отстают от зоны Лиги чемпионов на пять очков. В других матчах "Монпелье" победил "Лорьян", "Реймс" и "Брест" сыграли вничью, "Страсбур" не смог выиграть у "Сент-Этьена".
"Ренн" – "Труа" - 4:1 (2:1)
Голы: Гирасси, 14 - 1:0, Гирасси, 20 - 2:0, Угбо, 39 - 2:1, Терье, 75 - 3:1, Лаборд, 87 (с пенальти) - 4:1
"Ренн": Гомис, Траоре, Агерд, Омари, Мелинг, Бурижо, Диуф, Сантамария, Маер, Чауна, Тель, Лаборд, Гирасси (Трюффер, 76), Терье.
"Реймс" – "Брест" - 1:1 (1:1)
Голы: Фас, 4 - 1:0, Сатриано, 34 - 1:1
"Лорьян" – "Монпелье" - 0:1 (0:0)
Гол: Саванье, 56 - 0:1
"Сент-Этьен" – "Страсбур" - 2:2 (2:2)
Голы: Будебуз, 4 - 1:0, Диалло, 21 - 1:1, Перрен, 30 - 1:2, Хазри, 34 - 2:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13