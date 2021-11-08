"Ренн" разгромил "Лион" в Лиге 1
Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен
В матче 13-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле разгромил "Лион" со счетом 4:1.
Победу хозяевам принесли дубль Адриена Трюффера, а также голы Гаэтана Лаборда и Амари Траоре. В составе гостей отличился Лукас Пакета.
"Ренн", набрав 22 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с 19 очками остался на седьмой позиции.
"Ренн" – "Лион" - 4:1 (1:0)
Голы: Лаборд, 45 - 1:0, Траоре, 51 - 2:0, Трюффер, 76 - 3:0, Трюффер, 83 - 4:0, Пакета, 90+4 (с пенальти) - 4:1
"Ренн": Гомис, Траоре (Ассиньон, 87), Агерд, Омари, Мелинг, Бурижо (Сулемана, 73), Те, Сантамария, Маер (Угошукву, 90), Лаборд (Гирасси, 90), Терье (Трюффер, 73).
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Боатенг, Денайер, Эмерсон, Тиаго Мендес, Бруно Гимараэс (Слимани, 46), Какре, Ауар, Лукас Пакета, Токо-Экамби (Шерки, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13