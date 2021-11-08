"Ренн" разгромил "Лион" в Лиге 1

Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле разгромил "Лион" со счетом 4:1.

Победу хозяевам принесли дубль Адриена Трюффера, а также голы Гаэтана Лаборда и Амари Траоре. В составе гостей отличился Лукас Пакета.

"Ренн", набрав 22 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с 19 очками остался на седьмой позиции.

"Ренн" – "Лион" - 4:1 (1:0)

Голы: Лаборд, 45 - 1:0, Траоре, 51 - 2:0, Трюффер, 76 - 3:0, Трюффер, 83 - 4:0, Пакета, 90+4 (с пенальти) - 4:1

"Ренн": Гомис, Траоре (Ассиньон, 87), Агерд, Омари, Мелинг, Бурижо (Сулемана, 73), Те, Сантамария, Маер (Угошукву, 90), Лаборд (Гирасси, 90), Терье (Трюффер, 73).

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Боатенг, Денайер, Эмерсон, Тиаго Мендес, Бруно Гимараэс (Слимани, 46), Какре, Ауар, Лукас Пакета, Токо-Экамби (Шерки, 82).

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