"Ренн" разгромил "Сент-Этьен" и вышел на первое место в чемпионате Франции

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"Ренн" разгромил "Сент-Этьен" и вышел на первое место в чемпионате Франции

В рамках 5-го тура французской Лиги 1 "Ренн" на выезде крупно обыграл "Сент-Этьен" со счётом 3:0.

Победу гостям принесли голы Найефа АгердаСеру Гирасси и Адриена Юну.

"Сент-Этьен" – "Ренн" - 0:3

Голы: 0:1 – 33 Агерд, 0:2 – 53 Гирасси, 0:3 – 89 Юну.

"Сент-Этьен": Мулен, Колодзейчак, Мукуди, Масон, Муэффек (Фофана, 46), Амума, Камара, Норден (Ривера, 73), Аушиш (Крассо, 61), Буанга (Tormin, 81), Юссуф (Неу Нупа, 46).

"Ренн": Сален, Да Сильва, Агерд, Соппи, Траоре, Нзонзи, Камавинга (Рюттер, 90), Буриго (Мартен, 84), Терье (Те, 70), Дель Кастийо (Рафинья, 70), Гирасси (Юну, 84).

"Ренн" набрал 13 очков в пяти турах и стал лидером чемпионата, "Сент-Этьен" идёт на третьем месте.

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