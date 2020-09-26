"Ренн" разгромил "Сент-Этьен" и вышел на первое место в чемпионате Франции
В рамках 5-го тура французской Лиги 1 "Ренн" на выезде крупно обыграл "Сент-Этьен" со счётом 3:0.
Победу гостям принесли голы Найефа Агерда, Серу Гирасси и Адриена Юну.
"Сент-Этьен" – "Ренн" - 0:3
Голы: 0:1 – 33 Агерд, 0:2 – 53 Гирасси, 0:3 – 89 Юну.
"Сент-Этьен": Мулен, Колодзейчак, Мукуди, Масон, Муэффек (Фофана, 46), Амума, Камара, Норден (Ривера, 73), Аушиш (Крассо, 61), Буанга (Tormin, 81), Юссуф (Неу Нупа, 46).
"Ренн": Сален, Да Сильва, Агерд, Соппи, Траоре, Нзонзи, Камавинга (Рюттер, 90), Буриго (Мартен, 84), Терье (Те, 70), Дель Кастийо (Рафинья, 70), Гирасси (Юну, 84).
"Ренн" набрал 13 очков в пяти турах и стал лидером чемпионата, "Сент-Этьен" идёт на третьем месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13