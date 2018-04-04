"Ренн" разошелся миром с "Монако"

В матче 31-го тура чемпионата Франции "Ренн" и "Монако" сыграли вничью. Оба мяча были забиты в первом тайме. Счет открыл Жорис Ньяньон, но через несколько минут положение уравнял Рони Лопеш. После этого матча "Ренн" поднялся на пятое место в Лиге 1, "Монако" занимает вторую позицию.

"Ренн" – "Монако" - 1:1 (1:1)

Голы: Ньяньон, 20 - 1:0, Лопеш, 29 - 1:1

"Ренн": Коубек, Ньяньон, Желен, Данзе, Бааль, Буриго, Леа Силики (Сако, 61), Сарр (Юну, 81), Андре, Хазри, Прцич.

"Монако": Субашич, Глик, Раджи, Сидибе, Жемерсон, Лопеш (Геззаль, 75), Фабиньо, Ндорам, Лемар (Бошилья, 79), Фалькао, Йоветич (Диакаби, 49).

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