"Ренн" разошелся миром с "Монако"
В матче 31-го тура чемпионата Франции "Ренн" и "Монако" сыграли вничью. Оба мяча были забиты в первом тайме. Счет открыл Жорис Ньяньон, но через несколько минут положение уравнял Рони Лопеш. После этого матча "Ренн" поднялся на пятое место в Лиге 1, "Монако" занимает вторую позицию.
"Ренн" – "Монако" - 1:1 (1:1)
Голы: Ньяньон, 20 - 1:0, Лопеш, 29 - 1:1
"Ренн": Коубек, Ньяньон, Желен, Данзе, Бааль, Буриго, Леа Силики (Сако, 61), Сарр (Юну, 81), Андре, Хазри, Прцич.
"Монако": Субашич, Глик, Раджи, Сидибе, Жемерсон, Лопеш (Геззаль, 75), Фабиньо, Ндорам, Лемар (Бошилья, 79), Фалькао, Йоветич (Диакаби, 49).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|83
|2
|Монако
|31
|67
|3
|Марсель
|31
|62
|4
|Лион
|31
|60
|5
|Ренн
|31
|46
|6
|Монпелье
|31
|45
|7
|Ницца
|31
|45
|8
|Нант
|31
|44
|9
|Сент-Этьен
|31
|42
|10
|Генгам
|31
|38
|11
|Дижон
|31
|38
|12
|Бордо
|31
|37
|13
|Анжер
|31
|35
|14
|ФК Кан
|31
|35
|15
|Амьен
|31
|34
|16
|Страсбур
|31
|33
|17
|Тулуза
|31
|30
|18
|Труа
|31
|29
|19
|Лилль
|31
|28
|20
|Метц
|31
|22