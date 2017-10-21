"Ренн" сильнее "Лилля" и другие результаты 10-го тура Лиги 1

В рамках десятого тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей. Выделим минимальную домашнюю победу "Ренна" над "Лиллем".

"Нант" – "Генгам" - 2:1

Голы: Авазьем, 9 - 1:0, Камара, 70 - 1:1, Туре, 86 - 2:1.

"Нант": Тэтэрушану, Дюбуа, Диего Карлос, Джиджи, Лукас Лима (Эль-Ганасси, 66), Томассон (Илоки, 80), Ронжье (Сала, 74), Туре, Крхин, Авазьем, Накульма.

"Генгам": Юнссон, Икоко (Эбоа-Эбоа, 46), Сорбон, Кербра, Табану, Блас, До, Бенезе (Коко, 64), Дидо (Диалло, 87), Камара, Бриан.



"Метц" – "Дижон" - 1:2

Голы: Варро, 10 - 0:1, Ру, 45 - 1:1, Слити, 49 - 1:2.

"Метц": Кавасима, Дианье, Ривьере, Балиу, Ньяхате, Доссеви, Филиппс, Коад, Нгетте (Ньян, 56), Ру (Поблете, 72), Ривьер (Фернандес, 84).

"Дижон": Рене, Варро, Хаддади, Розье (Шафик, 87), Джилободжи, Шека, Амальфитано, Квон Чхан Хун (Саид, 76), Марье (Абед, 46), Слити, Жанно.

Удаление: Дианье (70).



"Ренн" – "Лилль" - 1:0

Гол: Буриго, 6 - 1:0.

"Ренн": Коубек, Бенсебайни, Ньяньон, Бааль, Мауасса, Жанвье (Юну, 60), Андре, Прцич (Леа Силики, 68), Буриго (Афонсу Фигейреду, 46), Траоре, Мубеле.

"Лилль": Меньян, Балло (Мендиль, 46), Алонсо, Иэ, Тиаго Майя, Эль-Гази (Балули, 46), Тиаго Мендес, Пепе, Биссума, Луис Араужо, Бензия (Понсе, 65).

Удаление: Мендиль (85).



"Анжер" – "Тулуза" - 0:1

Гол: Диоп, 38 - 0:1.

"Анжер": Мишель, Траоре, Тахрат (Сисс, 82), Андре, Тома, Мангани, Фюльжени (Суну, 82), Капель (Те, 59), Манко, Кривелли, Токо-Экамби.

"Тулуза": Лафон, Диоп, Мубандже (Яго, 81), Амьен Аду, Жюльен, Имбула, Силла, Сомалиа, Блен, Сангаре (Градель, 64), Делор (Тойвонен, 90).



"Амьен" – "Бордо" - 1:0

Гол: Нгоссо, 64 - 1:0.

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Сиссоко, Дибасси, Нгоссо, Какута, Монкондюи (Ильш, 84), Гакпе (Зунгу, 73), Манзала, Авелар, Траоре (Конате, 67).

"Бордо": Костиль, Йованович, Пелленар, Левчук, Тулалан, Отавио (Камано, 57), Санкаре, Лерагер, Жонатан Кафу (Вада, 65), Менди (Малком, 74), де Превиль.

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