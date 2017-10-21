"Ренн" сильнее "Лилля" и другие результаты 10-го тура Лиги 1
В рамках десятого тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей. Выделим минимальную домашнюю победу "Ренна" над "Лиллем".
"Нант" – "Генгам" - 2:1
Голы: Авазьем, 9 - 1:0, Камара, 70 - 1:1, Туре, 86 - 2:1.
"Нант": Тэтэрушану, Дюбуа, Диего Карлос, Джиджи, Лукас Лима (Эль-Ганасси, 66), Томассон (Илоки, 80), Ронжье (Сала, 74), Туре, Крхин, Авазьем, Накульма.
"Генгам": Юнссон, Икоко (Эбоа-Эбоа, 46), Сорбон, Кербра, Табану, Блас, До, Бенезе (Коко, 64), Дидо (Диалло, 87), Камара, Бриан.
"Метц" – "Дижон" - 1:2
Голы: Варро, 10 - 0:1, Ру, 45 - 1:1, Слити, 49 - 1:2.
"Метц": Кавасима, Дианье, Ривьере, Балиу, Ньяхате, Доссеви, Филиппс, Коад, Нгетте (Ньян, 56), Ру (Поблете, 72), Ривьер (Фернандес, 84).
"Дижон": Рене, Варро, Хаддади, Розье (Шафик, 87), Джилободжи, Шека, Амальфитано, Квон Чхан Хун (Саид, 76), Марье (Абед, 46), Слити, Жанно.
Удаление: Дианье (70).
"Ренн" – "Лилль" - 1:0
Гол: Буриго, 6 - 1:0.
"Ренн": Коубек, Бенсебайни, Ньяньон, Бааль, Мауасса, Жанвье (Юну, 60), Андре, Прцич (Леа Силики, 68), Буриго (Афонсу Фигейреду, 46), Траоре, Мубеле.
"Лилль": Меньян, Балло (Мендиль, 46), Алонсо, Иэ, Тиаго Майя, Эль-Гази (Балули, 46), Тиаго Мендес, Пепе, Биссума, Луис Араужо, Бензия (Понсе, 65).
Удаление: Мендиль (85).
"Анжер" – "Тулуза" - 0:1
Гол: Диоп, 38 - 0:1.
"Анжер": Мишель, Траоре, Тахрат (Сисс, 82), Андре, Тома, Мангани, Фюльжени (Суну, 82), Капель (Те, 59), Манко, Кривелли, Токо-Экамби.
"Тулуза": Лафон, Диоп, Мубандже (Яго, 81), Амьен Аду, Жюльен, Имбула, Силла, Сомалиа, Блен, Сангаре (Градель, 64), Делор (Тойвонен, 90).
"Амьен" – "Бордо" - 1:0
Гол: Нгоссо, 64 - 1:0.
"Амьен": Гюртнер, Аденон, Сиссоко, Дибасси, Нгоссо, Какута, Монкондюи (Ильш, 84), Гакпе (Зунгу, 73), Манзала, Авелар, Траоре (Конате, 67).
"Бордо": Костиль, Йованович, Пелленар, Левчук, Тулалан, Отавио (Камано, 57), Санкаре, Лерагер, Жонатан Кафу (Вада, 65), Менди (Малком, 74), де Превиль.
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|Сент-Этьен
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|Лион
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|Бордо
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|Монпелье
|10
|15
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|ФК Кан
|10
|15
|10
|Тулуза
|10
|14
|11
|Генгам
|10
|13
|12
|Анжер
|10
|12
|13
|Труа
|9
|12
|14
|Ницца
|9
|10
|15
|Ренн
|10
|9
|16
|Амьен
|9
|9
|17
|Дижон
|10
|9
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|Лилль
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