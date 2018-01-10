"Ренн" - "Тулуза" - 4:2 (обзор)

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"Ренн" - "Тулуза" - 4:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/4 финала кубка французской лиги, в котором "Ренн" дома обыграл "Тулузу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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