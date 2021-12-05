"Ренн" уничтожил "Сент-Этьен" и сократил отставание от ПСЖ

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"Ренн" уничтожил "Сент-Этьен" и сократил отставание от ПСЖ

Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Франции "Ренн" на выезде разгромил "Сент-Этьен" со счетом 5:0.

Победу гостям принесли хет-трик Мартен Терье, гол Лесли Угошукву и автогол Иванн Масон.

"Ренн", набрав 31 очко, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1 и сократил отставание от лидирующего ПСЖ до 11 очков. "Сент-Этьен" с 12 очками остался на последней, 20-й позиции.

"Сент-Этьен" – "Ренн" - 0:5 (0:3)
Голы: Терье, 22 - 0:1, Терье, 28 - 0:2, Масон, 45 (автогол) - 0:3, Терье, 48 - 0:4, Угошукву, 83 - 0:5

"Сент-Этьен": Грин, Масон, Мукуди (Соу, 21), Наде, Колодзейчак, Аушиш (Буанга, 46), Будебуз (Гурна-Дуат, 77), Камара, Норден (Юссуф, 62), Хазри, Крассо (Лери, 62).

"Ренн": Гомис, Ассиньон, Агерд (Баде, 81), Омари, Трюффер, Мартен (Гирасси, 75), Сантамария, Маер (Угошукву, 81), Бурижо (Чауна, 81), Лаборд, Терье (Сулемана, 63).

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