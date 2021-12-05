"Ренн" уничтожил "Сент-Этьен" и сократил отставание от ПСЖ
Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Франции "Ренн" на выезде разгромил "Сент-Этьен" со счетом 5:0.
Победу гостям принесли хет-трик Мартен Терье, гол Лесли Угошукву и автогол Иванн Масон.
"Ренн", набрав 31 очко, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1 и сократил отставание от лидирующего ПСЖ до 11 очков. "Сент-Этьен" с 12 очками остался на последней, 20-й позиции.
"Сент-Этьен" – "Ренн" - 0:5 (0:3)
Голы: Терье, 22 - 0:1, Терье, 28 - 0:2, Масон, 45 (автогол) - 0:3, Терье, 48 - 0:4, Угошукву, 83 - 0:5
"Сент-Этьен": Грин, Масон, Мукуди (Соу, 21), Наде, Колодзейчак, Аушиш (Буанга, 46), Будебуз (Гурна-Дуат, 77), Камара, Норден (Юссуф, 62), Хазри, Крассо (Лери, 62).
"Ренн": Гомис, Ассиньон, Агерд (Баде, 81), Омари, Трюффер, Мартен (Гирасси, 75), Сантамария, Маер (Угошукву, 81), Бурижо (Чауна, 81), Лаборд, Терье (Сулемана, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13