"Ренн" упустил победу над "Реймсом", но сумел возглавить Лигу 1
В матче 6-го тура чемпионата Франции "Ренн" и "Реймс" сыграли вничью со счетом 2:2. В начале встречи счет открыл игрок гостей Юнис Абдельхамид. Впрочем, затем "Ренн" вывели вперед Рафинья Диас и Дамьен Да Сильва. "Реймс" спас от поражения Булайе Диа.
Благодаря ничьей "Ренн" вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" остался на 19-й позиции.
"Ренн" – "Реймс" - 2:2 (2:1)
Голы: Абдельхамид, 11 - 0:1, Рафинья, 24 - 1:1, Да Сильва, 37 - 2:1, Диа, 66 - 2:2
"Ренн": Сален, Да Сильва, Боэ, Траоре, Агерд, Камавинга (Мартен, 79), Нзонзи, Буриго, Те (Дель Кастийо, 65), Рафинья, Гирасси.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|2
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|28
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|4
|Лилль
|28
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|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13