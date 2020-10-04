"Ренн" упустил победу над "Реймсом", но сумел возглавить Лигу 1

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"Ренн" упустил победу над "Реймсом", но сумел возглавить Лигу 1

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Ренн" и "Реймс" сыграли вничью со счетом 2:2. В начале встречи счет открыл игрок гостей Юнис Абдельхамид. Впрочем, затем "Ренн" вывели вперед Рафинья Диас и Дамьен Да Сильва. "Реймс" спас от поражения Булайе Диа.

Благодаря ничьей "Ренн" вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" остался на 19-й позиции.

"Ренн" – "Реймс" - 2:2 (2:1)
Голы: Абдельхамид, 11 - 0:1, Рафинья, 24 - 1:1, Да Сильва, 37 - 2:1, Диа, 66 - 2:2

"Ренн": Сален, Да Сильва, Боэ, Траоре, Агерд, Камавинга (Мартен, 79), Нзонзи, Буриго, Те (Дель Кастийо, 65), Рафинья, Гирасси.

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