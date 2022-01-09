"Ренн" уступил "Лансу" в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Ланса"
В рамках 20-го тура французской Лиги 1 "Ренн" проиграл "Лансу".
Благодаря победе "Ланс" поднялся на 6-е место. "Ренн" остается четвертым.
"Ланс" - "Ренн" 1:0
Гол: Саид, 89 - 1:0
"Ланс": Лека, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски (Жан, 70), Какута (Саид, 70), Фофана (Сотока, 85), Дукуре, Давид Кошта (Берг, 70), Калимуэндо.
"Ренн": Алемдар, Ассиньон, Омари, Баде, Трюффер, Мартен (Гирасси, 90), Сантамария, Маер (Те, 56), Бурижо (Чауна, 76), Лаборд, Терье (Доку, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13