"Ренн" уступил "Лансу" в матче Лиги 1

1 Теги реннланс

"Ренн" уступил "Лансу" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Ланса"

В рамках 20-го тура французской Лиги 1 "Ренн" проиграл "Лансу".

Благодаря победе "Ланс" поднялся на 6-е место. "Ренн" остается четвертым.

"Ланс" - "Ренн" 1:0

Гол: Саид, 89 - 1:0

"Ланс": Лека, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски (Жан, 70), Какута (Саид, 70), Фофана (Сотока, 85), Дукуре, Давид Кошта (Берг, 70), Калимуэндо.

"Ренн": Алемдар, Ассиньон, Омари, Баде, Трюффер, Мартен (Гирасси, 90), Сантамария, Маер (Те, 56), Бурижо (Чауна, 76), Лаборд, Терье (Доку, 56).

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Комментарии

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dfrbfgh56

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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