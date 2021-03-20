"Ренн" в гостях уверенно победил "Метц"
Фото твиттер Footballogue
В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Ренн" на выезде переиграл "Метц" со счётом 3:1.
При этом "красно-чёрные" почти весь второй тайм играли вдесятером после удаления автора первого гола в матче Жереми Доку.
"Метц" – "Ренн" - 1:3
Голы: 0:1 – 18 Доку, 0:2 – 38, пенальти Терье, 0:3 – 88 Гирасси, 1:3 – 90 Яде.
"Метц": Кейяр, Делен (Сарр, 73), Бойе (Юдоль, 73), Бронн, Сантонз, Булая, Маига, Гуйе (Яде, 73), Пажо, Вагнер (Лейя-Исека, 68), Куяте.
"Ренн": Гомис, Трюффер, Агерд, Траоре, Да Сильва, Бурижо (Дель Кастийо, 80), Те (Далберт, 74), Терье (Гирасси, 74), Камавинга, Доку, Нзонзи.
Удаление: Доку (51).
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13