"Ренн" в гостях уверенно победил "Метц"

Теги реннметц

"Ренн" в гостях уверенно победил "Метц"

Фото твиттер Footballogue

В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Ренн" на выезде переиграл "Метц" со счётом 3:1.

При этом "красно-чёрные" почти весь второй тайм играли вдесятером после удаления автора первого гола в матче Жереми Доку.

"Метц" – "Ренн" - 1:3

Голы: 0:1 – 18 Доку, 0:2 – 38, пенальти Терье, 0:3 – 88 Гирасси, 1:3 – 90 Яде.

"Метц": Кейяр, Делен (Сарр, 73), Бойе (Юдоль, 73), Бронн, Сантонз, Булая, Маига, Гуйе (Яде, 73), Пажо, Вагнер (Лейя-Исека, 68), Куяте.

"Ренн": Гомис, Трюффер, Агерд, Траоре, Да Сильва, Бурижо (Дель Кастийо, 80), Те (Далберт, 74), Терье (Гирасси, 74), Камавинга, Доку, Нзонзи.

Удаление: Доку (51).

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