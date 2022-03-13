"Ренн" в результативном матче обыграл "Лион"

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"Ренн" в результативном матче обыграл "Лион"Фото: твиттер "Ренна"

В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Лион" проиграл "Ренну".

Благодаря победе "Ренн" вышел на третье место. "Лион" идет десятым.

"Лион" - "Ренн" 2:4

Голы: Бурижо, 11 - 0:1, Сантамария, 13 - 0:2, Маер, 45 - 0:3, Терье, 49 - 0:4, Траоре (аг), 59 - 1:4, Дембеле (пен), 82 - 2:4

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа (Гюсто, 46), Тиаго Мендес (Кадевере, 46), Лукеба, Эмерсон, Лукас Пакета (Ауар, 79), Ндомбеле (Да Сильва, 79), Какре, Февр, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 78), Дембеле.

"Ренн": Гомис, Траоре, Агерд, Омари, Трюффер (Мелинг, 77), Мартен, Сантамария, Маер (Те, 66), Бурижо, Лаборд (Гирасси, 90), Терье (Доку, 65).

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