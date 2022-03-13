"Ренн" в результативном матче обыграл "Лион"
Фото: твиттер "Ренна"
В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Лион" проиграл "Ренну".
Благодаря победе "Ренн" вышел на третье место. "Лион" идет десятым.
"Лион" - "Ренн" 2:4
Голы: Бурижо, 11 - 0:1, Сантамария, 13 - 0:2, Маер, 45 - 0:3, Терье, 49 - 0:4, Траоре (аг), 59 - 1:4, Дембеле (пен), 82 - 2:4
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа (Гюсто, 46), Тиаго Мендес (Кадевере, 46), Лукеба, Эмерсон, Лукас Пакета (Ауар, 79), Ндомбеле (Да Сильва, 79), Какре, Февр, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 78), Дембеле.
"Ренн": Гомис, Траоре, Агерд, Омари, Трюффер (Мелинг, 77), Мартен, Сантамария, Маер (Те, 66), Бурижо, Лаборд (Гирасси, 90), Терье (Доку, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13